بالصور.. الخسائر البشرية لمرتزقة السودان في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وزع الإعلام الحربي اليمني، لعدد من الآليات والأطقم المحترقة وعشرات الجثث لمرتزقة الجيش السوداني المتحالف مع قوى العدوان في حربهم على اليمن وكشفت الخسائر البشرية والمادية والغنائم المتنوعة من الأسلحة والذخائر التي تركوها في ميادين المواجهة مع الجيش اليمني ولجانه الشعبية.

كما وثقت المشاهد تسليم عدد من الجنود السودانيين لأنفسهم في الميدان؛ وأظهرت حسن تعامل مجاهدي الجيش واللجان الشعبية معهم واحترامهم واطعامهم كمرتزقة جندهم النظام السعودي للقتال نيابة عنه.

وبينت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود السودانيين الأسرى والمخدوعين؛ ورسائلهم إلى أهاليهم والحكومة السودانية التي لم تستجيب لهم ونداء الشعب اليمني وحكومة صنعاء منذ أربع سنوات لسحبهم من المحرقة التي زج بهم فيها؛ كما وثقت عدد من الآليات المتطورة والحديثة وهي تحترق وعدد من الاطقم والمدرعات مدمرة في جبهات الحدود.