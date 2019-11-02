سلسة غارات سعودية تستهدف المدنيين في صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

جدد العدوان السعودي قصفه لعدد من المناطق في محافظة صعدة، حيث شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة، واستهدف بـ 6 غارات منطقة غافرة في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وبغارتين منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة.

كما قام الجيش السعودي بـ “قصف قرى على الشريط الحدودي في مديرية رازح غرب صعدة بالصواريخ والمدفعية”.

وكان طيران التحالف شن غارة على منزل في منطقة العشة بمديرية باقم شمال صعدة، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف ، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين ، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.