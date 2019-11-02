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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح رسمي من الإمارات على #إتفاق_الرياض بين الشرعية والمجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن مراسم اتفاق الرياض أثبت قدرات التحالف العربي.
شبكة المحيط الإخبارية : متابعات
وغرد قرقاش، أمس الجمعة، قائلا “تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته”.
وتابع:”تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة”.
وكان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، قد أعلن أمس الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أن التوقيع الرسمي لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري.
وقال الإرياني، في مجموعة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض سيتم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية”.
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