الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية الصنع شمالي اليمن

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة “تجسسية” أمريكية الصنع، شمالي اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، اطلعت عليه شبكة المحيط .

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وأوضح سريع أن:”القوات الجوية لجماعته تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع (سكان إيغل) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس”.

وأضاف أنه “تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود” مع السعودية.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى.

وحتى كتابة الخبر لم تعقب قوات التحالف العربي على ما أورده “سريع”.