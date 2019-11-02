اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية الصنع شمالي اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية الصنع شمالي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة “تجسسية” أمريكية الصنع، شمالي اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، اطلعت عليه شبكة المحيط .

Advertisements

وأوضح سريع أن:”القوات الجوية لجماعته تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع (سكان إيغل) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس”.

وأضاف أنه “تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود” مع .

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى.

وحتى كتابة الخبر لم تعقب قوات التحالف العربي على ما أورده “سريع”.

شارك هذا الموضوع:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية الصنع شمالي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط الاخباري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا