إنزلاق وموت فتاة من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها

عدن - ياسمين التهامي - لم تهنأ الفتاة البالغة 29 عامًا بمستقبلها الذي ظلت ترسمه أمام عينيها مع شريك حياتها قبل لحظات من موتها فوق قمة جبل “كيندر داون” في مقاطعة ديربيشاير البريطانية.

ففي أثناء تحدثها إلى حبيبها “آدم ستانواي”، عن مستقبلهما المشرق انزلقت قدمي “هانا لوي” من فوق شلال جبل كيندر على ارتفاع 100 قدم تقريبًا وفقًا لصحيفة “مترو”، وفارقت الفتاة الحالمة الحياة.

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تعمل “هانا”، محاسبة، وقد عشقت الترحال فخرجت هي وأسرتها في عيد الفصح لتسلق قمة جبل كيندر داون والوصول إلى الشلال بعد 3 ساعات، وقد تركتها والدتها وأختها مع حبيبها وتمشيتا للتنزه تاركينهم بمفردهما.

ولكن وقعت الفاجعة في اللحظة التي همَّ الحبيبان فيها بالمغادرة حيث انزلقت قدما الفتاة، حاول حبيبها مد يده إليها وإنقاذها لكنها أفلتت منه وقد وصف تلك اللحظة أمام المحكمة بالـ”مؤلمة الفظيعة” لأنه لم يستطع رؤية أين وقعت بالضبط بسبب ضعف نظره.

وقد بحثوا مع الشرطة عن جثتها أسفل الشلال ليجدوها بعد نصف ساعة في حالة مروعة وقد فارقت الحياة بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الدماغ، وبعد التحقيقات لم يثبت وجود أي شبهة جنائية في الحادثة.