من الذي بلغ عن البغدادي: يحمل جنسية عربية ويحصل على 25 مليون دولار مكافأة .. زرعته قوات قسد

عدن - ياسمين التهامي - قرر الشاب في لحظة انفرد فيها مع نفسه، الانتقام من تنظيم «داعش» الإرهابي بعد قتل التنظيم لأحد أقاربه، وبناء عليه قدم للأمريكيين معلومات تفصيلية عن تصميم غرف المجمع السكني الذي كان يحتمي فيه البغدادي وهاجمته فيما بعد «قوة دلتا» فجر السبت الماضي.

وحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء، فإن مسرب المعلومات الذي يحمل جنسية عربية لم يكشف عنها، ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، وتم إخراجه برفقة عائلته من محافظة إدلب بعد قتل البغدادي بيومين، ومن المتوقع تسليمه الجائزة الموضوعة لقاء معلومات تكفل اعتقال أو قتل البغدادي البالغ 48 سنة، وقيمتها 25 مليون دولار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين.

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وقال المسؤولون إن المنشق «الداعشي» تم زرعه في بادئ الأمر على يد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والتي سلمت إدارة ملفه إلى الاستخبارات الأمريكية، فأجرت فحصاً دقيقاً استمر أسابيع للتأكد من خلفية مسرب المعلومات.

بعدها بدأت جهود لجمع المعلومات الاستخباراتية حول البغدادي منذ الصيف الماضي، إلا أن الإنجاز الحقيقي بدأ الشهر الماضي بعد معلومات قدمها مسرب المعلومات، وسمحت بوجود فرصة لتنفيذ العملية.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، صرح لشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية بأن المخبر ساعد الأمريكيين على الدخول إلى المجمع السكني، والوصول إلى متعلقات البغدادي الشخصية، بما في ذلك ملابسه الداخلية، والتي استخدمت لإجراء اختبار DNA للتأكد من وجوده بالمجمع السكني.

وقال أحد المسؤولين المطلعين بشأن مسرب المعلومات، إن الرجل كان مساعداً موثوقاً به كلف بتقديم الخدمات اللوجستية، وساعد البغدادي على الانتقال بين البيوت الآمنة في منطقة إدلب قبل الانتقال إلى المجمع حيث لقي مصرعه مع «دواعش» آخرين.