ناشط سياسي لــ "الخليج 365": السعودية لن تسمح لأي طرف بالتنصل على اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الناشط والكاتب السياسي"مهيوب عبده محمد الحبشي"، على تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.



وقال "مهيوب" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" إلى اللحظة لا يوجد تصريح لمصدر مسئوول يوضح أسباب تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي كما كان مقررا التوقيع يوم الخميس الموافق2019/10/31,

وأضاف: أعقد أن هناك أسباب شكلية أكثر مما هي نقاط خلاف تتعلق بمراسم التوقيع ورعايته واكسابه الصفة القانونية الدولية من خلال دعوة مبعوث أمين عام الامم المتحدة لليمن وممثلين عن الرباعية الدولية او الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ليصبح الاتفاق مرجعية ملزمة ومتى ما تم ذلك سيتم التوقيع.

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وأكد في حديثه قائلاً: لطالما وأن المملكة السعودية القت بكل ثقلها لحل الازمة التي نشأت مؤخرا بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الجنوب فهي لن تسمح لأي طرف التنصل على الاتفاق ولا خيار لكل الاطراف سوى التوقيع والالتزام ببنوده.

وأشار أن المملكة العربية السعودية معنية أكثر من غيرها بالقضية اليمنية ولن تسمح بخروج الاوضاع في مناطق سيطرة الشرعية عن الهدف الذي دخلت من اجله في الحرب وهي استعادة الدولة واعادة الشرعية بحسب تصريحات المسئوولين السعوديين.

يذكر أن التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، كان من المفترض أن يتم الخميس الماضى وتأجل إلى الأسبوع المقبل.

وكان من المنتظر توقيع الاتفاق اليوم من طرف ممثل عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال احتفالية تقام لهذا الغرض في الرياض، وتم تأجيل توقيع الاتفاق إلى الأسبوع المقبل.