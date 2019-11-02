قباطي يعزي في وفاة العميد محمد الرميصي القباطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، العميد محمد الرميصي القباطي، أحد مؤسسي وبناة وقادة القوات الجوية وكبير مهندسيها، بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن .



فقد عُرف عن القباطي التقشف وعيش الكفاف ونكران للذات ورحل عن هذا الوطن المكلوم بعد أن عاش متنقلًا بين مساكن مؤجرة حيث لا يملك منزلاً ولا داراً تأويه مجسدًا سلوكًا شريفًا قلَّ أن يجود به زماننا البائس .

وسيظل الفقيد أحد الهامات السامقة من جيل رجالات ثورة سبتمبر الأبية وواحد من روادها وأحد الصناديد المدافعين عن صنعاء الغالية في حصار السبعين.

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تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأسكنه فسيح جناهت وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة الفقيد .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وقال ندعو الله بأن يرحم موتانا جميعا وألّا يريكم أي مكروه، ويعد الفقيد العميد محمد الرميصي هو إبن عم الشهيد الطيار بكيل هاشم قباطي، أول رائد فضاء عربي! الصورة للرئيس الروسي ليونيد بريجنيف وهو يقلد الشهيد بكيل قباطي وسام الشجاعة بعد الهبوط من رحلته الفضائية!.