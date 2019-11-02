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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس انتقالي أبين يتفقد المواقع القتالية المتقدمة في شقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365
تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة أبين، العميد عبدالله أحمد الحوتري، اليوم السبت، المواقع القتالية المتقدمة في جبهة الشيخ سالم تجاه شقرة شرق مدينة زنجبار، حيث ترابط الوحدات العسكرية والقوات الخاصة.
واستمع الحوتري من قيادة الكتائب العسكرية لشرح مفصل عن الوضع العام للجبهات، مشيداً بالمعنويات العالية للجنود والاستعدادات الكبيرة لمواجهة إي اعتداء أو تقدم.
وزار العميد الحوتري غرفة العمليات المشتركة للإطلاع على سير العمل فيها.
وتأتي هذه الزيارة بعد التحركات المريبة والاعتداء على قوات الحزام الأمني في مدينة أحور.
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