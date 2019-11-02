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أسرة اليمن العربي تعزي في وفاة الدكتور علي محمد با سعد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

أسرة الخليج 365 تعزي في وفاة الدكتور علي محمد با سعد

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الخليج 365

إنتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الدكتور، علي محمد با سعد عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن .

 

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة موقع (الخليج 365) بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة الفقيد .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

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