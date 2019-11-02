السعودية تعلن عن إستشهاد إثنان من منتسبي قواتها في الحد الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إستشهاد إثنان من منتسبي قواتها المسلحة في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، وهما يدافعان عن الدين والوطن .



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وذكرت وكالة واس السعودية، أن نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نقل اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان إلى والد وذوي الشهيد الرقيب أول جبران بن حسين يحي المالكي ، ولذوي وأسرة وكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.