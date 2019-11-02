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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفكك حقل ألغام حوثي في حي المنظر بالحديدة.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، حقل ألغام وعبوات ناسفة قامت مليشيات الحوثي الإنقلابية بزراعتها شرق حي منظر جنوب مدينة الحديدة .
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة المشاركة ضمن القوات المشتركة، أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك حقل الألغام الذي زرعته مليشيات الحوثي بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية اليها في حي منظر جنوب مدينة الحديدة .
وأضاف "وتواصل الفرق الهندسية إنتزاع ألغام الموت والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الإجرامية في مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة التي تسببت بإصابة وإستشهاد كثيراً من المواطنين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال" .
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