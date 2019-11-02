اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تفكك حقل ألغام حوثي في حي المنظر بالحديدة.. صور

0 نشر
خاص_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفكك حقل ألغام حوثي في حي المنظر بالحديدة.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

المشتركة تفكك حقل ألغام حوثي في حي المنظر بالحديدة.. صور

خاص_الخليج 365

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، حقل ألغام وعبوات ناسفة قامت مليشيات الحوثي الإنقلابية بزراعتها شرق حي منظر جنوب مدينة الحديدة .

 

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة المشاركة ضمن القوات المشتركة، أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك حقل الألغام الذي زرعته مليشيات الحوثي بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية اليها في حي منظر جنوب مدينة الحديدة .

 

وأضاف "وتواصل الفرق الهندسية إنتزاع ألغام الموت والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الإجرامية في مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة التي تسببت بإصابة وإستشهاد كثيراً من المواطنين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال" .

Advertisements
2021d4be72.jpg

 

c9826e7711.jpg

 

cc6aa7428b.jpg

 

97cbb8340b.jpg

 

f259087e87.jpg

 

a8803f2d4e.jpg

 

4bd2882934.jpg

 

92647a8702.jpg

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تفكك حقل ألغام حوثي في حي المنظر بالحديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا