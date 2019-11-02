نورا المطيري : انقلاب وخيانات الإخوان ستجعل التحالف يضع إستراتيحية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الكاتبة والروائية، نورا المطيري، أن إنقلابات وخيانات الإخوان المتكررة ستجعل التحالف العربي يضع إستراتيجية جديدة لإدارة الملف اليمني .



وقالت المطيري في تغريدة لها بتويتر، "أعتقد أن التجارب المريرة التي مر بها التحالف العربي نتيجة انقلاب وخيانة الإخوان المتكررة ستجعله يضع استراتيجية جديدة لإدارة الملف اليمني لمرحلة ما بعد اتفاق الرياض" .

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وأضافت "على الأغلب سيكون التحالف العربي مُشاركا بقوة في ثلاث مستويات: القرار السياسي، العمليات المشتركة والإدارة على الأرض" .

ويتوقع أن يتم التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، الثلاثاء القادم، حسبما أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر ووزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات متفرقة .