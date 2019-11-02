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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع اللحوم في أربع محافظات يمنية بينها صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اللحوم في أربع محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، وذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.
وبحسب وكالة واس السعودية، فقد وزع المركز أمس 1,500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 6,000 أسرة بواقع 36,000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريتي نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء.
كما قام المركز بتوزيع 2,000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 3,700 أسرة بواقع 22,200 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات حيران ، ميدي، حرض ، عبس بمحافظة حجة.
ووزع المركز 1,350 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 5,400 أسرة بواقع 32,400 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 10,000 أسرة بواقع 60,000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات مأرب وصرواح والوادي بمحافظة مأرب.
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