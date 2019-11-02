عـــاجل : الملك سلمان يصدر امر عاجل بتولي ولي العهد محمد بن سلمان منصب جديد (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا، باستحداث منصب جديد لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"؛ فإن الملك "سلمان" أصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.

وأوضح الأمر أن الصندوق الاستثماري، ستكون مهمته مرتبطة بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، من أجل بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

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كما ​قرر الملك سلمان أن يترأس تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك في عضوية مجلس إدارته الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعودي، والأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا للصندوق.

كما ذكر الأمر الملكي أن تمويل الصندوق الاستثماري، سيتم من خلال إيرادات مواسم السعودية، ​موصيًا بأن يضم الصندوق في عضوية مجلس إدارته اثنين من ذوي الخبرة المالية.

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