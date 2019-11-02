تأثيرات إعصار "كيار" تصل أرخبيل سقطرى

قالت غرفة الأرصاد بحضرموت، اليوم السبت، إن مركز عمق المنخفض المداري إعصار "كيار"، بدأ في تأثيراته الفعلية على جزيرة سقطرى، وذلك بهطول الأمطار الرعدية الكثيفة والرياح العاتية.



وأشارت إن ذلك قد يسبب بعض الفيضانات على أجزاء من أرخبيل جزيرة سقطرى، محذرة الأهالي من أخذ الحيطة والحذر.



على صعيد متصل، ذكرت الغرفة أنها رصدت هبات رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تشهدها بعض مدن ساحل حضرموت حالياً.



ولفتت أنها تأثيرات غير مباشرة، للحالة الجوية "كيار" ولامخاوف منها، وتوقعت بأن لا يكون هناك هطول أمطار، عدا تدفقات السحب العالية، في تلك السواحل.



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