شـــاهـــد : فيديو وصور تزلزل السعودية والوطن العربي وتحرق قبور الصحابة في أرض الحرمين ... مشاهد فاضحة لرقص وأحضان وقُبلات حارة بشوارع الرياض .. !!

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عدن - ياسمين التهامي -أرض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وبلاد التوحيد ، التي كانت منارة للعلماء وقبلة المسلمين ومنها شع نور الإسلام ، ظلت محرمة على الموبقات والمحرمات 1440 سنة ، إلا أن جاء تركي آل الشيخ وخلط الحابل بالنابل وحولها إلى أرض الشذوذ والفسوق والموجون المحرم ، هكذا يصف المتشددون هيئة الترفيه بالسعودية .

فيما يراها المنفتحون ، عهدا جديد من الانتفاح على العالم ، وممارسة ما كان بالأمس سريا ، لهو ولعب وحياة سعيدة ، بعيدا عن التشدد والغلو والقيود الدينية المكبلة للحريات ، بما لا يتعارض مع الدين الحنيف ، الذي اتاح حرية واسعة للفرد والمجتمع ،

إلى ذلك ما نزال فعاليات هيئة الترفيه السعودية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المحلية منها، فقد تصدر وسم (سباق الألوان) قائمة التداول السعودية على تويتر.



وقد نظمت هيئة الترفيه بالمملكة ضمن موسم الرياض الفني سباقا يعد الأول من نوعه في العاصمة الرياض، وشارك فيه أكثر من عشرين ألف مشارك بين فتيات وشباب سعوديين وسياح.

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وبالرغم الحضور الكبير المشارك بالسباق فإن الآراء على تويتر انقسمت بين من أبدى إعجابه بالفعالية، ومن عبر عن رفضه واستهجانه ، وعبر الوسم تداول نشطاء مقاطع أظهرت تجمع عدد كبير من الشباب والفتيات في مكان واحد للرقص على أنغام موسيقى صاخبة، في مشهد قال نشطاء إنه الأول من نوعه بهذا الحجم من المشاركة العلنية.



وأظهرت مقاطع فيديو فتيات يتمايلن على أنغام الموسيقى الصاخبة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة القائمين على هيئة الترفيه ،

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