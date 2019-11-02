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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الأوقاف يدعو الخطباء إلى إستخدام المنابر لمحاربة الإرهاب والتعصب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365
دعا وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور، أحمد عطية، الخطباء والمرشدين والدعاة الى الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة واستخدام المنبر في توجيه الناس نحو الصواب وارشادهم للخير، ومحاربة الظواهر الدخيلة كالإرهاب والتعصب والتطرف والمخدرات والعمل على نشر الوسطية والاعتدال والمنهج السليم .
وأكد خلال اللقاء الذي نظمه مكتب الأوقاف والارشاد بمحافظة مأرب للخطباء والدعاة والمرشدين، اليوم السبت، على أهمية توحيد الخطاب الديني وابعاده عن النعرات الحزبية والمناطقية والطائفية والمذهبية لتجنيب المجتمع الصراعات .. مشدداً على ضرورة أن يكون المسجد جامع لكل أطياف المجتمع دون تمييز أو تفريق .
وثمن الوزير الدور الكبير للخطباء والدعاة في نشر القيم الإسلامية النبيلة والمبادئ الحميدة التي تدعو للمحبة والاخاء والتعاون والتآزر والتآخي والتسامح بين أفراد المجتمع ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف والانقسام، مؤكدا على أهمية ترشيد الخطاب الديني وتوعية المجتمع.
وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات المستضيفة التي تسهم في عملية توجيه الخطاب الديني بما يخدم المجتمعات.
حضر اللقاء وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الماكري، ومدير أوقاف مأرب حسن القبيسي.
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