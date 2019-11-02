الصومال: طائرة تصل إلى مقديشو تحمل مساعدات إغاثة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 حسن محمد هبطت طائرة في مطار عدن أدي الدولي الذي أرسلته حكومة جيبوتي إلى الصومال ، البلد المجاور الذي كان يحمل مساعدات إنسانية وغيرها من الإمدادات في جيبوتي لضحايا الفيضانات في نهر شابيل.

Advertisements وتولت اللجنة الوطنية للطوارئ الخاصة بالفيضانات عملية الإنقاذ ، حيث رحبت بأعضاء حكومة جيبوتي على متن الطائرة. وتبرعت حكومة جيبوتيا بستمائة ألف دولار للنازحين بسبب الفيضانات وسلمتهم إلى اللجنة الوطنية للطوارئ للفيضانات اليوم. ونزح الآلاف من الناس بسبب الفيضانات في بلدوين حيث تبذل الجهود لمساعدة الأسر المتضررة.

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