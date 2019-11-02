طارق والطنيجي ينقذان جرحى الشرعية في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

تدخل قائد المقاومة الوطنية، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، والقائد العام لجبهة الساحل الغربي العميد الركن ابو عمر الطنيجي والعميد ابو سعيد مطر نائب القائد العام لجبهة الساحل الغربي لإنقاذ جرحى الشرعية المتواجدين في الهند .



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وتبرع العميد الركن الطنيجي والعميد ابو سعيد مطر بمبلغ 29000 الف دولار أمريكي في حين تبرع العميد الركن طارق محمد صالح بمبلغ 20 الف دولار أمريكي للجرحى في الهند على تسديد الإيجارات وتجديد رسوم الإقامة وإعطاء مصروف شهري .

وخذلت الشرعية اليمنية الجرحى الذين سقطوا منذ العام 2015 في جبهات القتال المسؤولة، وتركتهم عرضة للموت بعد نقلهم إلى الهند لتلقي العلاج .

ويبلغ عدد الجرحى الذين يعانون في الهند، 30 جريح تم توقيف حساباتهم وطردهم من السكن بيد أن أغلبية الجرحى من أصحاب الإعاقة الدائمة والمبتورين ومنهم المشلول والاعمى الذي فقد بصره لتعود الشرعية.