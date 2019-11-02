سيئون .. التوقيع على عقود مشروع مرافق الصرف الصحي بتريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 وقعت وزارة المياه والبيئة، اليوم السبت، مع مدراء عدد من الشركات على عقود مشروع مرافق الصرف الصحي بمدينة تريم البالغ تكلفته 22 مليون دولار .

Advertisements وقع الإتفاقية عن الوزارة، القائم بأعمال الوزير، المهندس توفيق الشرجبي . ويأتي اللقاء هذا في سياق استكمال الاجراءات النهائية لاختيار الشركات المنفذة ورفع النتائج الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمصادقة عليها والموافقة على توقيع العقود والبدء بتنفيذ المشروع. حضر اللقاء مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضرموت المهندس عامر العامري واستشاري المشروع المهندس مصطفى ابو تحسين ومدير الوحدة التنفيذية للمشروع.

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