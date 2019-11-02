سقطرى.. السلطة المحلية تدعو المواطنين إلى تجنب السواحل والوديان ومجاري السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

حذرت السلطة بمحافظة سقطرى اليوم السبت، تشرين الثاني 02، 2019 المواطنين ومرتادي البحر ـ من الاقتراب من السواحل والوديان ومجاري السيول.



وجاء التحذير عقب بدء تأثيرات الحالة المدارية (كيار) على محافظة ارخبيل سقطرى صباح اليوم بأمطار متوسطة.

ودعت السلطة المحلية المواطنين الى التكاتف والتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن اي حالات طارئة.

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إلى ذلك أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أرخبيل سقطرى، سعد عامر حمودي، لوكالة الأناضول التركية، أن المنخفض الجوي كيار ضرب أرخبيل سقطرى في ساعات الفجر الأولى.

ولفت حمودي، عضو لجنة الطوارئ بالمحافظة، إلى أن الأرخبيل يشهد منذ ساعات الفجر الأولى، ليومنا السبت.

وأشار إلى أن السيول بدأت تتدفق من أودية الجزيرة، فيما شهدت سواحل الأرخبيل ارتفاعا للأمواج من 3 إلى 4 أمتار، في حين لم تسجل أي حوادث تذكر منذ وصول العاصفة إلى الجزيرة النائية في اليمن.