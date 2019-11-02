شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا السبت، تشرين الثاني 02، 2019، وهي كالتالي:

ـ قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف https://www.elyamnelaraby.com/431244/ ـ بالأرقام والأسماء.. الفساد الإخواني بتعز واستلام المبالغ الباهضة بدون المرتبات https://www.elyamnelaraby.com/431235/ ـ بالصور.. مظاهرة في تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين وتحسين الخدمات https://www.elyamnelaraby.com/431226/ ـ شعلان: رجال الأمن افشلوا كل محاولات التخريب في محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/431217/ ـ صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مساجد وتحول أخرى إلى مراكز استقطاب طائفي https://www.elyamnelaraby.com/431180/ ـ صنعاء.. مليشيا الحوثي تعاود اختطاف اللواء الركن مقولة من منزله بسنحان https://www.elyamnelaraby.com/431175/ Advertisements ـ استهداف حوثي جديد على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/431174/ ـ المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/431173/ ـ المليشيا تفرج عن 6 مختطفين من أبناء المحويت في عملية تبادل أسرى https://www.elyamnelaraby.com/431172/ ـ قتلى حوثيون بقصف مدفعي لقوات الجيش في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/431171/ ـ نادية صبره تكتب: من بغداد إلى بيروت ثورة واحدة ما بتموت https://www.elyamnelaraby.com/430567/ ـ قتلى حوثيون بقصف مدفعي لقوات الجيش في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/431171/ ـ "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في المناطق المحاذية لصعدة https://www.elyamnelaraby.com/431169/ # اليمن # الجوف # القوات المشتركة # الحوثي # مأرب # تعز # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الرياض # التحالف # قرقاش # بيروت # اللواء # صنعاء # مواقع القوات المشتركة # محافظة مأرب # الجيش # بغداد # اتفاق الرياض

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