شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيول وفيضانات أمطار العاصفة كيار تجتاح سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربت العاصفة المدارية كيار محافظة أرخبيل سقطرى، اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، وسط هطول أمطار وارتفاع للأمواج وتدفق للسيول.



وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أرخبيل سقطرى، سعد عامر حمودي، لوكالة الأناضول التركية، أن المنخفض الجوي كيار ضرب أرخبيل سقطرى في ساعات الفجر الأولى.

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ولفت حمودي، عضو لجنة الطوارئ بالمحافظة، إلى أن الأرخبيل يشهد منذ ساعات الفجر الأولى، ليومنا السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أمطارا بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة.

وأشار إلى أن السيول بدأت تتدفق من أودية الجزيرة، فيما شهدت سواحل الأرخبيل ارتفاعا للأمواج من 3 إلى 4 أمتار، في حين لم تسجل أي حوادث تذكر منذ وصول العاصفة إلى الجزيرة النائية في اليمن.