شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الرياض أبوظبي - الخليج 365 أشاد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، بجهود التحالف بشأن اتفاق الرياض.

وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"- "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة". Advertisements ومضى "ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته". واختتم "تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة".

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