شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام والأسماء.. الفساد الإخواني بتعز واستلام المبالغ الباهضة بدون المرتبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشف ناشطون، عن الفساد الإخواني في تعز بالأرقام بحسب وثائق.



وبحسب الناشطنين فإن "قرابة 13 مليار ريال يمني تُصرف لجهات عسكرية وأمنية في تعز خلال أقل من ستة أشهر 1-يناير-2019 إلى 16-يونيو-2019 ( لاتشمل أي رواتب للافراد ).

بحسب الوثائق فإن مقدار المبلغ المنصرف للمحور وإدارة الأمن في تعز خلال فترة ستة أشهر ( يناير - يونيو) 2019 بلغ (12,843,208,499) اثنى عشر مليار وثمانمائة وثلاثة واربعون مليون ومائتين وثمانية الف واربعمائة وتسعة وتسعون ريال يمني.

ووفقاً للناشطين يُلخص صرفها وتوزيعها على النحو التالي، تكشف الوثائق أن نصيب الأمن من المبلغ المنصرف كان (2,414,355,000) اثنان مليار واربعمائة واربعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف ريال صُرفت بأسم شخص يدعى / وجدي على حسين صالح.

فيما باقي المبلغ وقدره (10,429,853,499) عشرة مليار وأربعمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون الف واربعمائة وتسعة وتسعون ريال يمني كان نصيب قيادة المحور ، وسلمت للتالية أسمائهم.

عبدالولي قاسم سنان المليكي قريب قائد المحورالسابق خالد فاضل ، اجمالي ما تسلمه مبلغ (7,916,620,000) سبعة مليار وتسعمائة وستة عشر مليون وستمائة وعشرون الف ريال يمني.

محمد مهيوب مقبل احمد ، المدرس وتاجرالسلاح المعين من الشرعية قائد لشرطة النجدة في تعز ، اجمالي ما تسلمه مبلغ (1,644,133,320 ) مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وعشرون ريال يمني.

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اللواء سميرعبدالله محمد الصبري المعين قائد للمحور في بداية العام ، اجمالي ما تسلمه مبلغ (1,030,000,000) مليار وثلاثون مليون ريال يمني.

علي حسين محمد حسين ، اجمالي ما تسلمه مبلغ (674,201,000) ستمائة وأربعة وسبعون مليون ومائتين وواحد الف ريال يمني.

٥محمود فرحان على المخلافي شقيق ومرافق مرشد الجماعة بتعز ومستشار قيادة المحور (عبده فرحان على الشهير بسالم) ، اجمالي ما تسلمه مبلغ (118,270,000) مائة وثمانية عشر مليون ومائتان وسبعون الف ريال يمني.

المبلغ المتبقى وقدره (46,649,179) ستة واربعون مليون وستمائة وتسعة وأربعون الف ومائة وتسعة وسبعون ريال ، فقد تسلمه كلا من : سليم عبده نصر مقبل ، سامي مهيوب غالب ، عمار صادق مقبل ، يوسف ادريس عبدالقادر ، عبدالرحمن عبدالله غالب ، خليل صادق منصورعلي ، انور علي فارع ، مبارك محمد عبده علي.

وفي تعليق على الوثائق التي نُشرت المحامي عمر الحميري يُشير بقوله " الملاحظ ان طريقة استلام المبالغ تتم عبر اقارب القادة من الدرجة الاولى او من المقربين بصفة شخصية وبعيدا عن العمل الرسمي الذي يتطلب تسليم المبالغ عبر الدوائر المالية الرسمية للجيش".

ومضلا "وبما أن عملية استلام المبالغ تتم بهذه الطريقة فإنها قرينة على عشوائية الصرف ويدل على أن تصفية العهد تتم بطرق بدائية وتحت نظر القادة شخصيا لان ذلك يحدث خارج الدوائر المالية المضبوطة باليات صرف وقنوات محددة ومعايير مضبوطة للصرف تضمن اخلاء العهد بسجلات محاسبية دقيقة ومهنية".

وبناء عليه فإن هذه الوثائق تؤكد الفساد المالي ولو كان فقط ارسال واستلام المبالغ عبر اشقائهم واقاربهم "

يشار إلى أن المبالغ أعلاه لاتشمل الرواتب ولا تشمل أيضاً ما تلقته قيادات الجيش والأمن في تعز من دعم مالي وأسلحة وذخائر من قبل قيادة التحالف.