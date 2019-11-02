في “السعودية العظمى” التي يديرها “بن سلمان”.. ارتداء الشورت وإظهار السيقان أصبح “حلالاً”!

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت السعودية أن ارتداء الشورت في الأماكن العامة لا يندرج ضمن “مخالفات لائحة الذوق العام”.

ونشرت وسائل اعلام سعودية قواعد اللباس في الاماكن العامة لزوار المملكة، حيث سمحت السلطات للرجال والنساء بلباس الشورت والملابس القصيرة الكاشفة وفوق الركبة.

ونقلت صحيفة “عكاظ”، عن مصادر، قولها إن “ارتداء الشورت ليست مخالفة تستوجب الغرامة المالية”.

ولفتت المصادر، إلى أن مخالفات المحافظة على الذوق العام الخاصة باللباس تشير إلى “ارتداء الملابس الداخلية، وثياب النوم، وارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تحمل أشكالا فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية”.

وأضافت المصادر، أن اللائحة حددت أيضا، قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة، بمنع اللباس كاشف الصدر والقصير فوق الركبة، والملابسة الكاشفة للجسد.

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وكان مغرد سعودي كشف عن أنه تلقى مخالفة من دورية للشرطة بعد ملاحظته وهو يرتدي شورت في أحد الشوارع، وأبلغوه انه يتوجب عليه ارتداء بنطالاً طويلاً.

بوسط ممشى الكورنيش كنت أجري وفجأة شفت دورية تنادي من بعيد لي ولما رحت له اكتشفت اني مخالف الذوق العام بسبب الشورت والمفروض اني أجري ببنطلون طويل، فحبيت أحذركم من الجري بالشورت فهذه مخالفة حاليا. pic.twitter.com/80SCqu28D2 — خليفة الملحم (@i_vip1) October 29, 2019

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