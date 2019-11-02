بالصور.. مظاهرة في تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين وتحسين الخدمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 خرج أبناء محافظة تعز، في مظاهرة تطالب بمحاسبة الفاسدين في المحافظة وعلى راسهم المحافظ ووكلا المحافظة.

وطالب المتظاهرون في محافظة تعز بإقالة الفاسدين وتحسين الخدمات. Advertisements ويتظاهر المئات في مدينة تعز للأسبوع الثاني ضد الفساد والمحاصصة وانقطاع الخدمات في المدينة. وينشر "الخليج 365"، صوراً رفعها أبناء تعز تطالب برحيل جميع قيادات السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والامنية بعد فشلتهم في توفير الخدمات لهم واستكمال تحرير مدينتهم وانشغالهم بالاقتتال الداخلي.

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