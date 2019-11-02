شعلان: رجال الأمن افشلوا كل محاولات التخريب في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب، العميد عبدالغني شعلان، إن الأجهزة الأمنية وبتعاون مع أبناء القبائل، افشلت كل محاولات التخريب التي كانت تستهدف المحافظة.



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جاء ذلك في كلمة القاها أمام افراد الدفعة العاشرة مستجدين، وتكريم مجموعة من الضباط والصف الأكثر انضباطا.

ودعا العميد شعلان أفراد الدفعة إلى تجاوز فترة التدريب بهمة ونشاط وجد وعزيمة، مؤكدا أن الميدان ينتظر عطائهم والوطن بحاجة إلى قوتهم وعزيمتهم في حمايته من الخلايا التخريبية.

ولفت العميد شعلان إلى أن الخلايا التخريبية تتربص بأمن الوطن، مؤكدا انها تضعف مع النشاط الأمني وتجديد الوسائل في كشف المخربين وأنشطتهم.