صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مساجد وتحول أخرى إلى مراكز استقطاب طائفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي، أمس الجمعة، على إغلاق جامع الأبيض بمنطقة ضلاع همدان، شمالي صنعاء في وجه المصلين.



وذكرت مصادر محلية إن المليشيا منعت المواطنين من صلاة الجمعة فيه ضمن ممارستها ومضايقتها المتواصلة للمواطنين.

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إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة، أن المليشيا، أغلقت الدور الثاني في جامع الفاتح بمنطقة شملان في صنعاء وحولته إلى مركز للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال.

وبينت المصادر أن المليشيات الحوثية تستقطب طلاب الابتدائية من الصف الرابع وما فوق وتدرسهم المناهج الحوثية والأفكار الطائفية في هذا المركز.

وأكدت أن المواطنين لم يستطيعوا الصلاة في الدور الثاني، بعد أن أغلقته المليشيات في جه المصلين، واستخدمته كمركز طائفي، مما اضطر اغلبهم للصلاة في الشارع.