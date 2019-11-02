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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تعاود اختطاف اللواء الركن مقولة من منزله بسنحان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
اختطفت مليشيا الحوثي، مجدداً، أحد أبرز القادة العسكريين الذين كانوا موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر قبلية في سنحان، جنوبي صنعاء، أن مليشيات الحوثي عاودت، اختطاف اللواء الركن مهدي مقولة، الذي كان يعد واحداً من أبرز أذرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأضافت المصادر أن اللواء مقولة، كان قد اعتقل في المرة السابقة، عقب مقتل الرئيس السابق "صالح"، في 4 ديسمبر 2017، وظل لعدة شهور في سجون الحوثيين ثم أطلق سراحه بوساطة قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية من محافظة صنعاء.
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