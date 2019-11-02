استهداف حوثي جديد على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عمليات إستهداف جديدة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

ويأتي هذ في إطار خروقاتها اليومية لوقف اطلاق النار. Advertisements ونفذت مليشيات الحوثي عمليات إستهداف مكثفه على مواقع القوات في مديرية الدريهمي مستخدمة الأسحلة الرشاشة والمتوسطة. يذكر أن مليشيات الحوثي صعدت موخراً من عمليات الإستهداف المتواصل على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في ظل صمت أممي مطبق حيال تلك الخروقات المستمرة

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