شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة،حيث قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بالأسلحة المتوسطة

Advertisements وقال مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في المنطقة بشكل كثيف وتتزايد الإنتهاكات والخروقات اليومية التي تقوم بها مليشيا الحوثية في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة والتي تسعى من خلالها لنسف الجهود الأممية لوقف إطلاق النار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.