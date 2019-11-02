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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة،حيث قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بالأسلحة المتوسطة
وقال مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في المنطقة بشكل كثيف
وتتزايد الإنتهاكات والخروقات اليومية التي تقوم بها مليشيا الحوثية في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة والتي تسعى من خلالها لنسف الجهود الأممية لوقف إطلاق النار
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