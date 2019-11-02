المليشيا تفرج عن 6 مختطفين من أبناء المحويت في عملية تبادل أسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أفرجت مليشيا الانقلاب الحوثية على عدد من المختطفين في سجونها، مقابل الافراج عن مقاتلين موالين لها وقعوا أسرى في ايدي الجيش الوطني.



وذكرت مصادر حقوقية أن عملية تبادل الاسرى تمت بوساطات قبلية ومنظمات حقوقية، ونجحت بإطلاق سراح 6 من المختطفين من أبناء محافظة المحويت، مقابل أسرى حوثيين.

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وذكرت المصادر ان المختطفين المفرج عنهم، وصلوا إلى محافظة مأرب، وهم: " محمد حسين الشاوش، محمد علي عامر، شرف محمد الدهاق، محمد خالد ظفر، الناشط صدام معوضه، التربوي محمد الحائط".

وعمدت المليشيا الحوثية على اختطاف المدنيين الذين ليس لهم علاقة بالحرب، ثم بعد تستغل عملية تبادل الاسرى بالإفراج عن مقابل مقاتليها.