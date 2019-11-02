قتلى حوثيون بقصف مدفعي لقوات الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم السبت، تشرين الثاني 02، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.



وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدف القصف، مواقع المليشيا المتمركزة في وادي “سبلة”، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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و وكانت قوات الجيش، أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي وتبة "السلام" في المديرية ذاتها، وأجبرتها على الفرار.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتتقاسم قوات الشرعية والمليشيا السيطرة على المحافظة التي تعد رابع أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة.