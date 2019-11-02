"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم السبت، تشرين الثاني 02، 2019 ، بالتعاون مع ائتلاف الخير الإغاثة الإنسانية 243 سلة غذائية في عدد من المناطق المحاذية لمحافظة صعدة.

وبحسب وكالة "واس" فقد استفاد من السلال الغذائية التي تم توزيعها في بني مخاوي والخوارية والكداري 1.458 فرداً. Advertisements ويوزع المركز، يشكل دائم، مساعدات غذائية طبية وإيوائية في مختلف المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب. واستفاد من المساعدات التي يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة ملايين اليمنيين في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

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