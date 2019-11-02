ذمار.. مليشيا الحوثي تمنع سلفيي معبر من بناء مساجد في المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

قالت مصادر محلية في محافظة جنوب صنعاء ان مليشيات الحوثي منعت محمد بن عبدالله اﻹمام القائم على المركز العلمي في مدينة معبر من بناء مساجد تابعة له منها مسجد في بيت راشد جهران ومسجد في حارة التوبة جوار منزل عارف العديني ويونس عبادي.



ووفق المصادر فإن آخر المساجد التي تم منعه من بنائها كان في حارة الزمزمي الجهة الجنوبية من المركز بجوار عمارة أحمد مصلح الرداعي .

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ولفتت إلى أن هذا التصعيد جاء بعد تنفيذها عدة اعتقالات للخارجين خروج دعوي ما بين وقت وآخر.

ومنعت المليشيا خروج دعاة من المركز العلمي بمعبر إلى مديرية الحدأ وعتمة وغيرها من المديريات.

وذكرت المصادر أن المليشيا قامت بمصادرة دينية واعتقلت لحامليها.

وجاء هذا المنع اﻷخير بعد إحراق حوثي من بيت المجذوب لمسجد في بني فلاح الثنية وكان خطيب هذا المسجد تابع لمحمد اﻹمام.