شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني يكشف عن نهب مليشيا الحوثي للمشتقات النفطية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء وجه عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، خطابا شديد اللهجة لوزير النفط بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا أحمد عبدالله دارس بشأن الفساد المتسبب في أزمة خانقة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وأكد بشر خلال إحدى جلسات البرلمان أن عدد من المخازن والاحواش الخاصة التابعة لنافذين مليئة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، فيما الشعب اليمني يعاني من أزمة خانقة. Advertisements ولفت بشر الى أن النقاط الحوثية تأخذ ثلاثة ملايين ريال على كل قاطرة محملة بالمشتقات النفطية. وشهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا ارتفاعا غير مبرر في اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بالتوازي مع ازمات خانقة، مقابل اتساع لرقعة السوق السوداء.

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