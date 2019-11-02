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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يقتحم شركة صرافة بصنعاء ويختطف مالكها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية إن قوة مسلحة بقيادة عضو المجلس السياسي لمليشيا الحوثي محمد البخيتي، داهمت مركز شركة صرافة بالعاصمة صنعاء، ظهر امس الجمعة، وقامت باقتياد صاحبها الذي يعد أحد رجال الاعمال اليمنيين ومجموعه من موظفي الشركة.
وذكرت المصادر ان موظفي الشركة تفاجأوا بمداهمة قوة عسكرية يتقدمها القيادي البارز بالجماعة محمد البخيتي للشركة وقامت بالتهجم على مالكها والعاملين فيها دون أي اسباب.
وأفادت المصادر أن المليشيا اختطفت مالكها ومجموعة من الموظفين واقتادتهم إلى أحد المخافر الأمنية لجماعة الحوثي.
وأوضحت المصادر ان رجل الأعمال وموظفي شركته مايزالون رهن الاعتقال حتى ساعة كتابة الخبر فجر اليوم السبت وبانتظار توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لإطلاق سراحهم، بعد رفضهم القبول بالأساليب الابتزازية أو التخلي عن قضية التهجم عليهم واعتفالهم وتعطيل عملهم وايقاف حريتهم دون أي وجه حق.
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