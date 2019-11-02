تدهور الحالة الصحية للمختطفين في "مركزي" صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

دعت امهات المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي، امس الجمعة إلى إنقاذ حياة المختطفين المرضى في السجن المركزي بصنعاء.



وقالت أمهات المختطفين في بيان حصل "الخليج 365" على نسخة منه، إنها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من المختطفين المرضى في السجن المركزي بصنعاء، جراء حرمانهم من الرعاية الصحية المتخصصة.

وذكرت أن المختطف "محمد عبدالله الرده" الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ويواجه الإصابة بالذبحة الصدرية، وانخفاض نسبة الدم، حيث أصبحت حالته حرجة للغاية، بينما يعاني المختطف "خالد محمد الحيث" من التهاب الكبد المناعي والكلى، في حين يعاني المختطفان "عبده حسن عصيبة"، "محمد لطف الحسام" اللذان من التهاب الكبد.

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وناشدت أمهات المختطفين احرار اليمن وحكمائها إنقاذ المختطفين المرضى وإعادتهم إلى عائلاتهم لينالوا حظهم من الرعاية، ويبقوا في أيام مرضهم القاسية بين أمهاتهم وأبنائهم.

وحملت أمهات المختطفين، جماعة الحوثي المسلحة كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين.

ودعت أمهات المختطفين في بيانها الصليب الأحمر لزيارة السجن المركزي بصنعاء وتمكين المختطفين من حقوقهم الطبيعة وحصولهم على الرعاية الصحية لإنقاذهم.