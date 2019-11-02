صنعاء.. إغلاق 150 مخبزا حتى اليوم والنقابة تدعو إلى إضراب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على إغلاق أكثر من 115 مخبزاً وفرناً بمعظم مديريات العاصمة صنعاء ، بحجة مخالفتها للوزن، في عملية ابتزازية تنتهجها المليشيا من أجل جباية أموال طائلة من ورائها.



وفرضت المليشيا الحوثية بحملتها الابتزازية للمخابز الخيرية دفع مبالغ مالية تحت اسم "الزكاة"، وأغلقت العشرات منها رغم أنها مسخّرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة والنازحة في صنعاء.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر محلية قولها، ان مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة الخاضع للانقلابيين، أعاد فتح 20 مخبزاً وفرناً من أصل 115 كانت تعرضت للإغلاق على أيدي الميليشيات، بعد دفعها مبالغ مالية.

هذا وشكا سكان بصنعاء من عدم وجود رغيف الخبز في العاصمة، مؤكدين أن استمرار الإجراءات الحوثية غير القانونية المتخذة بحق أصحاب المخابز يستهدفهم كمواطنين بالدرجة الأولى، وقالت إنها ظلّت لساعات طويلة تبحث عن مخابز وأفران لشراء الرغيف، إلا أنها لم تجده.

Advertisements

وفي ذات السياق، نفّذ العشرات من مالكي الأفران والمخابز بالعاصمة صنعاء، وقفة احتجاجية نددت بالتعسفات التي طالتهم مطالبين بوضع حد لانتهاكات المليشيا، وسرعة إعادة فتح جميع الأفران والمخابر التي أغلقتها الجماعة في حملاتها الميدانية. واعتبر مالكوا المخابز، أن قرار المليشيا بإغلاق المئات من المخابز دون أي مبررات قانونية يُعدّ تجاوزاً خطيراً أقدمت على ارتكابه الجماعة بحق شريحة مهمة ترتبط بالمواطن اليمني بصورة مباشرة من خلال بيع رغيف الخبز.

من جانبها، دعت نقابة الأفران والمخابز إلى إضراب شامل عن العمل تنديداً واحتجاجاً على الإجراءات الحوثية، واعتبرت أن تلك الإجراءات تلحق خسائر بمالكي الأفران والمخابز. وحذرت من مغبة استمرار إقفال المخابز بما فيها الخيرية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن سلوك الجماعة وانتهاكاتها بحق أصحاب المخابز والأفران أدى إلى خلق أزمة خانقة وانعدام رغيف الخبز، الأمر الذي زاد، بحسبها، من معاناة المواطنين، خصوصاً النازحين في العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء حالياً توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الميليشيات بحملاتها الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحقهم.