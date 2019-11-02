تفاصيل - أبناء رداع بالبيضاء يطردون مشرفاً حوثياً ومرافقيه من أحد المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

البيضاء - الخليج 365

طرد أبناء رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مشرفاً حوثياً ومرافقيه من أحد المساجد.



وفي التفاصيل، قام عدد من الأهالي بطرد مشرف حوثي مع مرافقيه من أحد المساجد بمدينة رداع محافظة البيضاء، عقب صلاة الجمعة.

وبحسب وكالة "خبر"، إن عناصر المليشيات الحوثية قدمت على متن طقم عسكري بقيادة المدعو "أبو هاشم المكلي" وقامت، اليوم الجمعة، بنشر وإلصاق شعاراتها وقطع قماشية أخرى في مسجد موسى بحي الدائري وسط مدينة رداع.

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وأضافت المصادر، إنه عند بداية الخطبة دخل القيادي الحوثي مع عناصره لسماع الخطبة وانضم إلى مقدمة الصفوف، وعند ذكر الخطيب لأعمال وأفعال الصحابي الجليل "عمر بن الخطاب" مع رسول الله، تكلم "المكلي" بصوت منخفض ثم رجع إلى الصفوف الوسطى.

وتابعت المصادر إن الخطيب تحدث أيضاً عن الصور في بيوت الله وأنها محرمة في المساجد كونها تحل مكانها الشياطين، ما أدى إلى انزعاج القيادي الحوثي بشكل كبير.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين الحوثيين قاموا بترديد الصرخة الحوثية بمفردهم في المسجد بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، وأعقبها القيادي الحوثي بسب وشتم خطيب المسجد وقال "إن من في المسجد أعداء ولا تجوز الصلاة معهم"، ودعا المصلين أن "يعيدوا الصلاة ويصلوها ظهراً".

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي اقترب من الخطيب مع عناصره، وسرعان ما وقف المصلون أمامه، وطردوه من المسجد مع عناصره، حيث غادروا منكوسي الرؤوس.

وكانت المليشيات قد حولت الدور الثاني لأحد المساجد في ذات الحي إلى مخزن للسلاح وغرفة للتدريبات الحوثية، في ظل استغلال ممنهج لبيوت الله لنشر الدين بما يواكب نهجها وأفكارها الطائفية.