شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي ينهب مليار ريال من أرباح مصنع اسمنت عمران خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ عمران نهب قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية مبلغ ملياري ريال من أرباح مصنع أسمنت عمران خلال عام واحد.

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي المدعو محمد محسن الصريمي، نائب مدير مصنع أسمنت عمران أقدم على نهب نحو ملياري ريال يمني خلال عام واحد من أرباح المصنع. Advertisements وأكدت المصادر أن القيادي الصريمي نهب المبلغ تحت مسمى «مساعدات ودعم فعاليات المليشيات». ولفتت المصادر أن المصنع تبلغ إيرادات مبيعاته نحو 8 مليارات ريال يمني شهرياً.

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