مقتل عناصر حوثية وتدير آليتين عسكريتين بغارات للتحالف شرق صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قُتل عناصر من مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 1 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، وأعطبت دبابة وآليتان لهم جراء غارات لطيران التحالف في كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدف بغارات آليات وعناصر حوثية في كتاف. Advertisements وأوضحت المصادر، أن الطيران قصف دبابة مع عربتين للحوثيين في منطقة وادي الخراشب بمديرية كتاف. وأشارت إلى أن العناصر التي كانت على متن العربتين من الحوثيين قتلوا جميعهم.

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