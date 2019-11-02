شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

تصدت القوات الحكومية لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية في مدينة خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي، باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي وتبة السلام في خب والشعف، وكبدتها خسائر بشرية، حيث قصفت قوات الجيش بالمدفعية مواقع لميليشيا الحوثيين في وادي سبلة بمديرية خب والشعف شرق المحافظة.

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ووفق المصادر ذاتها، فإن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.