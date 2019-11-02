صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في باقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، تشرين الثاني 02، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودي مع المملكة العربية السعودية تعرضت صباح اليوم لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف طال مواقع عديدة في قرى حدودية بالمديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن.

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