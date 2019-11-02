تشكيل لجنة طوارئ بمحافظة لحج لمواجهة العاصفة المدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اقر اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء أحمد تُركي، تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة إعصار " كيار "، برئاسة وكيل المحافظة عبد الفَتَّاح الحُجَيلِي، وعضوية مكاتب الوزارات و فروع المؤسسات والهيئات العامة المعنية.

وكان الاجتماع ناقش التدابير اللازمة لمواجهة تبعات الإعصار المداري (كيار)، والمتوقع أن يضرب سواحل عدن و لحج و أبين و شبوة و حضرموت و المهرة و أرخبيل سقطرى ، مطلع الأسبوع المُقبِل .

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وتطرَّق إلى توجيهات رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، لمتابعة تداعيات الإعصار بتشكيل اللجان الميدانية وغرف الطوارئ وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف، تحسُّباً لأي خسائر قد يتسبب بها الإعصار.

ودعا المحافظ مدراء مديريات الحَوطَة، تُبَن، المَضَارِبَة، ورَأس العَارَة بمحافظة لحج ، إلى العمل الميداني الفاعل في أوساط المجتمع، عند تحوُّل الإعصار إلى منخفض جَوِّي شديد ينجم عنه هطول الأمطار الغزيرة التي تنتج عنها الكوارث الكبيرة في الأرواح و الممتلكات .