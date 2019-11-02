أكاديمية الاختراع تختتم دورة تدريبية عن الطاقة الشمسية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا الدورة التدريبية عن الطاقة الشمسية الذي نفذتها أكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPSبالصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن مشروع دعم التوسع المالي وغير المالي في مناطق التدخل المتكامل بمشاركة 36 متدرب .

الدورة استمرت على مدى 10 أيام خلالها المتدربين عدد من المهارات والمعلومات حول مكونات المنظومة الشمسية وأساسيات الكهرباء وكيفية تصميم المنظومة الشمسية وطرق ربط الألواح الشمسية وتشغيل المنظومة بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تركيب وربط المنظومة الشمسية واكتشاف الأعطال وصيانتها واجراءات الأمن والسلامة في بيئة العمل وتركيب وتشغيل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تركيب وربط المنظومة الشمسية بصورة عملية وغيرها من المعلومات المتعلقة بمكونات المنظومة الشمسية وأنواعها وطرق ربها المختلفة .

Advertisements

وفي حفل الاختتام أكدت الأستاذة / أوسيناء باحيدان مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS فرع المكلا أن هذه الدورة التدريبية تعد متخصصة يجب الاستفادة منها في تشغيل المزارع بالطاقة الشمسية بالمناطق الزراعية الريفية داعياً المشاركين بالدورة إلى ضرورة العمل بالطاقة البديلة في مناطقهم الزراعية مشيدة بانضباط وحضور المشاركين للدورة راجياً لهم التوفيق والنجاح .

من جانبها أشارت الأستاذة / منى العمودي من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا إلى أن هذا البرنامج تابع لمشروع التدخل المتكامل والدورة التدريبية تعد جزء من المشروع لتدريب أبناء المناطق الريفية في عدة مجالات ومنها الطاقة الشمسية وقالت نأمل بأن تكون مستقبلاً تعمل هذه المناطق بالطاقة الشمسية مشيدة بالنجاح الذي تحقق لأبناء منطقة ميفع وحجر لإقامة عدد من البرامج التي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية وسيتم تعميميها لبقية المديريات التي يغطيها الصندوق الاجتماعي للتنمية .

من جهته أشار المهندس / فهد عبدالله باعشن المدير العام لأكاديمية الاختراع للتقنية والابداع أن هذه الدورة التدريبية تعرف فيها المتدربين على مهارات جديدة في مجال الطاقة الشمسية التي ستساعدهم على كيفية تشغيل المنظومات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية مؤكداً أن هذه الدورة التدريبية ستمنح الفرصة للمتدربين لفتح شركات ومحلات تجارية ومشاريع صغيرة خاصة لبيع المنظومات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تعد من المشاريع الصغيرة الناجحة لاسيما في المناطق الزراعية .

وفي ختام الدورة قام كل من المدير العام لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر فرع المكلا ومندوبة الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا والمدير العام لأكاديمية الاختراع للتقنية والابداع بتكريم المتدربين وتسليمهم شهادات المشاركة وكذلك تكريم المساهمين في انجاح الدورة التدريبية وتسليمهم الشهادات التقديرية .