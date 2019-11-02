بولندا: قلقون من انهيار خزان صافر على سواحل البحر الأحمر 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات ناقشت سفيرة اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، مع رئيس مؤتمر المناخ نائب وزير البيئة البولندي ميهاو كورتيكا، الخطورة على البيئة والحياة البحرية في البحر الأحمر الذي يمكن ان تحدث نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم سماحها لفريق الأمم المتحدة معاينة خزان صافر العائم لصيانته.

وأشارت الى ما قدمته الحكومة من مبادرة لادخال شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين. من جانبه أشار المسئول البولندي الى ان بلاده تولي قضية ميناء صافر أهمية بالغة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومجلس الامن الدولي، وستمارس ضغوط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.

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