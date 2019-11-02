تراند اليوم : استهدفت بها المملكة.. الخارجية «الأمريكية» تكشف عن الأطراف المتورطة في تزويد«الحوثيين» بأسلحة «فتاكة»

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عدن - يزيد التهامي - استهدفت بها المملكة.. الخارجية «الأمريكية» تكشف عن الأطراف المتورطة في تزويد«الحوثيين» بأسلحة «فتاكة»

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الأول، أن قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، زودت "مليشيات الحوثي الانقلابية" بأسلحة وصفتها بـ"الفتاكة" التي تم استخدامها في ضرب السعودية.

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وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب إن إيران استخدمت قوات فيلق القدس، لدعم حلفائها في الخارج، وتوفير غطاء لعمليات استخباراتية، تساعد في خلق عدم استقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة "استغلت قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، حالة الفراغ الأمني في اليمن، لتقديم دعم هائل إلى الحوثيين، وهو ما وسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

وأوضح "وفر الحرس الثوري الإيراني أسلحة فتاكة، استخدمها الحوثيون في استهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات".

وأشار التقرير إلى أن حزب الله قدم أيضا دعما كبيرا للحوثيين، خاصة في مجال تطوير الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية.